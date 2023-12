Přechylovat osobnost roku? To jsme si dovolili dost

O sporech ohledně přechylování jsem poprvé psal do novin koncem 20. století. Troufám si vzhledem k tomu věřit, že jsem se, aspoň se mi zdá, mezitím dopracoval k nějaké míře nadhledu, neřkuli tolerance. Nebo je to jen obyčejná únava? Každopádně mě přechylovací rozmíšky nechávají chladnějším než dřív, i když je se zájmem sleduju dál.

To ještě o dva roky dřív, na dotaz čtenářky „Ráda bych užívala mužskou podobu svého příjmení. Za jakých podmínek je to možné a co pro to musím udělat?“ byl mluvčí ministerstva vnitra striktní: „Ženám, státním občankám ČR, příslušnicím národnostních menšin, je umožněno, aby používaly své příjmení v souladu se spisovnou podobou jazyka národnostní menšiny, ke které se hlásí. A protože ze zákona o právech příslušníků národnostních menšin vyplývá svobodná volba příslušnosti k národnostní menšině, je také skutečně možné, aby se státní občanka ČR například v souvislosti se sňatkem s cizím státním příslušníkem přihlásila k jiné národnosti a následně pak používala příjmení bez české přípony. Nicméně bez tohoto kroku neexistuje jediný důvod, proč by se příjmení ženy (ženy české národnosti a zároveň české státní příslušnice) mělo přechylovat! Zákon číslo 301/2000 Sbírky o matrikách, jménu a příjmení jasně říká: Příjmení žen se tvoří v souladu s pravidly české mluvnice. A kodifikovaná spisovná čeština přece příjmení ženy přechyluje!“