Truhly vydaly cenné dědictví: Tisíce unikátních fotek z historie Krkonoš

Valerián Spusta starší se narodil 1. dubna 1932 v Malých Karpatech. Do Krkonoš přišel za prací v roce 1954. Na horách se těžilo dřevo a hodila se každá ruka. Pobídky byly zajímavé, protože v době, kdy se průměrná mzda v tehdejším Československu pohybovala kolem čtyř set korun za měsíc, na svážení dřeva se dal vydělat až desetinásobek. V roce 1956 Valeriána fascinoval sesuv laviny velkého rozsahu v Labském dole. Lavina s sebou tehdy strhla obrovské množství stromů a sníh z laviny roztál až další léto.

V této době Valerián dostal nabídku od horské služby. Vědělo se, že se práce nebojí a že by byl pro místní stanici přínosem. Valerián souhlasil a i když po první výplatě zaváhal, jestli by se přeci jen neměl vrátit do lesa, nakonec u záchranářů zůstal jako dobrovolník a později již jako profesionál na pozici lavinového preventisty.