Kašlou na nás a je to pořád horší. Ještě že máme slovo!

Ano, myslím, že to nejlépe ukázal hned první díl z ledna 2008 na téma „Romové“, v němž ČT naplnila svou úlohu podle známého hesla „pět minut Romové, pět minut Čunek“ – máme to, veřejná služba jako vyšitá, odškrtnuto. Osobně pak nejradši vzpomínám na všechny ty věcné a informacemi nabité epizody věnované migrační krizi v letech 2015 a 2016, kdy měl člověk pocit, že mu tisíce migrantů s iPhony už už pochodují po obýváku.

Stalo se to i Michaele Jílkové, která minulý týden poskytla rozhovor Lindě Bartošové pro pořad Spotlight na Aktuálně.cz. „Doslova ignorují, co lidi trápí, a to mi nikdo nevymluví. Něco vám nalžou, dělají, jak je zajímáte, a vy jim to tam naházíte. Mají nás za úplný póvl nebo blbce, zneužívají voliče a je to vládu od vlády horší,“ pravila paní Jílková přesvědčivě.