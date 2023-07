Smějeme se Pražákům: Proč jim všechno tak strašně trvá?

Přečtěte si Šťastné slovo Pravidelná sobotní glosa Jindřicha Šídla o věcech, které hýbou politikou a společností a kterých jste si třeba nevšimli, nebo nechtěli všimnout. Každé pondělí ráno také sledujte nový díl pořadu Šťastné pondělí a večer si poslechněte Šťastný podcast.

Příští pátek se v naší městské části Praha 7 odehraje velká sláva. Bude otevřen pěší most přes Vltavu od Holešovické tržnice do Karlína. Je to – aspoň z pohledu laika – krásná a velice užitečná stavba. A já už se na ni moc těším.

Ale navíc, přátelé, to tempo! Architektonická soutěž byla vypsána v dubnu 2017. To je něco málo přes šest let. A dnes lávka stojí.

Abychom si rozuměli, to není ironie. To je dnes v Praze skoro zázrak. Pokud samozřejmě pomineme fakt, že první soutěž proběhla už v roce 2000 a její výsledky vzaly za své po povodních o dva roky později. A že už v roce 2008, což je hezkých patnáct let, jsme si četli optimistické texty o tom, jak se do Karlína dostaneme po novém mostě do roku 2013.

A tak je to v Praze skoro se vším. Občas, když mě přepadne nostalgická nálada, pouštím si na YouTube devět let staré propagační video nové trasy metra D. V něm Martin Zounar stíhá schůzku v centru Prahy a slibuje, že se novým metrem svezeme už v roce 2020.

Což se tedy úplně nepovedlo. Před komunálními volbami 2018 byl určen nový termín - rok 2025. A i když se už aspoň metro D začalo stavět, rok 2025 byl postupně změněn na rok 2029. Což platilo až do minulého týdne. To antimonopolní úřad zrušil - zatím nepravomocně - tendr na druhou část trasy. A tak se zase jako nejpravděpodobnější termín, kdy se Martin Zounar i my ostatní budeme moci projet novou linkou, jeví již tradiční „těžko říct“.

Takhle by šlo pokračovat dál a dál. Často se ženou s úsměvem vzpomínáme na její text z roku 2008, podle nějž pojedeme z centra Prahy vlakem na Letiště Václava Havla už před Vánocemi 2013. Skoro to vyšlo. Když v tom datu prohodíte jen dvě číslice, dostanete správný rok: 2031. Pokud se tedy něco nepokazí, a já bych skoro řekl, že pokazí.

Mohl bych teď pokračovat nekonečným výčtem všeho, na co v tomhle městě čekáme (a zároveň bych v některých případech musel přiznat zjevný pokrok, třeba na Výstavišti). Co bereme už pomalu za báje a legendy a cynicky se tomu vysmíváme.

Ale ve skutečnosti máme před sebou celý pytel věcí, které už dávno měly být, a nejsou. Počínaje čtyřicet let marně a zoufale budovaným obchvatem Prahy. A to, že tyhle věci nejsou, přece není, nebo by aspoň nemělo být normální. Jenomže je.

A upřímně řečeno, člověka ani moc neuklidní, že tohle se stává takříkajíc i v lepších rodinách, tedy v lépe fungujících, bohatších městech v lépe fungujících, bohatších zemích. A člověku je celkem oprávněně jedno, jestli nadává státu, nebo samosprávě, protože daně platí jedny a očekává za ně jistý servis. Jenže už se taky stejný člověk přes všechnu frustraci nějak vnitřně smířil s tím, že žije v zemi, která si pro svůj normální civilizační rozvoj stanovila neuvěřitelné množství vzájemně se podporujících překážek, které ve svém výsledku nejlíp umožňují rozhodit rukama a říct „bohužel to nejde“. To příjemně šokující překvapení, když něco náhodou jde, je přece k nezaplacení.

Z toho je jasné, že tohle není jen problém Prahy. Dlouhá léta byl mým nejoblíbenějším příkladem stav dálnice D3 z Prahy na jih, což je zřejmě objektivně nejobtížnější stavba lidské historie. (Pro přátele z Moravy nabízím obdobně komplikovanou superstavbu dálnice na Vídeň.)

A jsem rád, že si mohu rejstřík zdrojů k pravidelnému sebenasírání stále doplňovat. Tak jako minulý týden při četbě textu na mém oblíbeném serveru Zdopravy.cz, který se k téhle činnosti vůbec skvěle hodí. Vše podstatné říká už titulek: „Hotovo z 92 %. Poláci finišují s novou silnicí do Česka, na hranicích skončí v louce.“ Řeč je o spojení Prahy a východních Čech se sousedním Polskem. A zatímco Poláci už jsou se stavbou na samé hranici, Češi u Trutnova stále ještě nekopli do země. Dokonce ani neukončili soutěž.

Můžeme se na to dívat jako na další důkaz infrastrukturního zaostávání Česka neboli neschopnosti postavit kus pitomé dálnice včas.