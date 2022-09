Proč nám berete chlapce? Proti invazi protestují v Rusku matky odvedenců

Mobilizace vyvolala v Rusku rozsáhlé demonstrace a tisíce protestujících byly policií zadrženy. Stovky lidí vyšly do ulic například 25. září v severokavkazském regionu Dagestán. Policie rozehnala dav blokující silnici ve městě Endirej palbou do vzduchu. V hlavním dagestánském městě Machačkale se konalo protestní shromáždění, na kterém stovky místních obyvatel – převážně žen – skandovaly: „Ne válce!“ Některé z nich se dostaly i do sporu s policií. „Proč nám berete naše chlapce?“ ptá se jedna z protestujících žen policie. „Kdo byl napaden? Rusko?! To Rusko napadlo Ukrajinu!“