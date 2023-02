Video: Dceru unesli do Ruska. Ukrajinka popsala svůj boj za její návrat

Ukrajinská vojenská lékařka Oksana Lebeděnková byla mobilizována do ukrajinské armády. Dceru svěřila do péče svých rodičů.

„Věděla jsem, že jsou na území okupovaném ruskými jednotkami. Opakovaně jsem se snažila Jevu odtamtud dostat. Moje rodina, která ale sympatizuje s Ruskem, si to nepřála, protože já jsem sloužila v ukrajinských ozbrojených silách. Neřekli mi dokonce ani, jak se jí daří,“ svěřuje se Oksana reportérce. „Když se mi v létě naskytla možnost dceru z okupovaného Vovčanska odvézt, prosila jsem rodinu, aby mi ji vrátili, že ji mohu dostat do bezpečnější části země. Mám tam příbuzné. Byla by tam v bezpečí. Ale oni mi ji nedali.“

Právě tehdy se Oksana rozhodla konat. „Hned, jak jsem se to dozvěděla, jsem to nahlásila na policii, že mé dítě bylo nezákonně odvezeno do Ruska. Policisté mě tam seznámili s dobrovolnicí jménem Kateryna, která se touto záležitostí několik měsíců zabývala. Dala jsem jí plnou moc, aby mohla být moje dcera z Ruska přivezena domů. A to se nakonec podařilo,“ říká s úlevou lékařka.