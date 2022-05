Glosa: Některá hesla možná škodí demokracii víc než bomby

Když jsem jel do centra Prahy, objevil jsem, tak jako mnoho jiných, onen billboard, na kterém se praví, že za Babiše bylo líp. A znovu jsem si při té příležitosti uvědomil, že demokracii neničí ani tak bomby, nebo špatné rozhodování, ale především a nejvíc ze všeho ji ničí jazyk.

Tím, jak spolu mluvíme, jak komunikujeme o tom, co nás spojuje i rozděluje. Vlastně určujeme, jestli jsme schopni chovat se jako demokraté, či nikoliv.

Věta, že za nějakého konkrétního politika bylo lépe, potom znamená, že ten politik jakoby všechno rozhodoval za nás. V té větě je skrytá lhostejnost, že tedy my nemusíme nic, nás se to netýká, to někdo rozhodne někde jinde. Ale současně také cynismus, že ti, kdo něco dělají, kdo mají moc, ti nic neumí, myslí jenom na sebe, a nemyslí na ty druhé. Obzvláště na ty naše lidi.