Je zvláštní poslouchat mladé, kteří nevěří v budoucnost své země, říká reportérka

Proč jsi se rozhodla vyjet za sérií reportáží právě do Bosny a Herzegoviny? Hrála při výběru roli i aktuální válka na Ukrajině a fakt, že právě Bosna je posledním místem v Evropě, kde se před Putinovým vpádem na Ukrajinu válčilo?

Byl to určitě jeden z důvodů. Mezi válkou v Bosně, která se datuje do 90. let minulého století, a válkou na Ukrajině je totiž možné hledat různé paralely. Bavit se lze o údajných válečných zločinech, ke kterým má na východě Evropy docházet a se kterými má Bosna zkušenost, nebo také o obnově země, která bude po válce čekat i Ukrajinu.