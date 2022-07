Ostřešany pokračují v přípravě projektu rozhledny na místním kopci

Kopec, kde by rozhledna měla stát, je směrem z Ostřešan na Chrudim. Kvůli blízkosti letiště by rozhledna nemohla být moc vysoká, podle starosty kolem 6,5 metru.

„Rozhledna je v našich vizích do budoucna, máme zadanou dopravní studii dostupnosti. Abychom to mohli občanům předložit, musíme zajistit způsob, jak se tam dostanou. Po silnici směrem na Chrudim by to bylo nešťastné řešení. Budeme se snažit udělat bokem nějaký chodník nebo cyklostezku,“ řekl starosta Josef Vodrážka (SNK Za obnovu a rozvoj obce).