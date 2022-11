Krumlovské kláštery by měly podle nové radnice sázet víc na komerci typu Krtečka

Radnice původně investiční dotaci přidělit nechtěla. Nakonec se s provozovateli dohodla, že o 2,1 milionu sníží areálu provozní příspěvek. Do budoucna by měl areál sázet víc na komerci a přinášet třeba výstavy lega nebo Millerova Krtečka. ČTK to dnes řekl starosta Alexandr Nogrády. Dotaci 2,1 milionu dnes schválili zastupitelé, 20 jich bylo pro, tři se zdrželi. Klášterní areál je dlouhodobě ztrátový.

Areál je rozdělený do tří částí. V jedné sídlí střední umělecká škola, v další řád Křížovníků s červenou hvězdou, kde bude nové muzeum. Do třetí části patří galerie, kavárna a ubytovací prostory. „To jsou prostory, které potřebujeme maximálně komerčně využít, abychom příspěvek z města minimalizovali. V první fázi to bude pronajmutí kavárny a ubytování a samozřejmě zatraktivnění galerie. Je určena pro děti a my bychom chtěli, aby tam děti a rodiče opravdu chodili, právě na komerční věci jako výstava Maxipsa Fíka, ojedinělá výstava Krtečka,“ řekl ČTK Dalibor Uhlíř (ČK rozumem a srdcem).