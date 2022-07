Budovu bývalého Prioru nahradí v Brně do čtyř let nová výstavba i parčík

Budovu bývalého Prioru z doby socialismu mezi hlavním nádražím a obchodním centrem Vaňkova má do čtyř let nahradit několik nových budov a parčík o rozloze dvou a půl hektaru, tomuto nevzhlednému místu to má dodat novou podobu.