Nemocnici Kyjov vyprší letos stavební povolení na rekonstrukci porodnice

Vedení bude řešit, zda vypracovat novou projektovou dokumentaci a požádat o nové stavební povolení. Schválit by to musela rada kraje. Podle radního pro investice Vladimíra Šmerdy (ODS) by bylo vhodné projektovou dokumentaci aktualizovat a stavbu připravit. Zároveň však uvedl, že podobné požadavky mají všechny nemocnice a není v silách kraje vše zrealizovat.