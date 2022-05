Šampionem Festwine je Veltlínské zelené 2018 ze Znovínu Znojmo

Vinaři letos do soutěže přihlásili 657 vín, jejich hodnocení se tento týden uskutečnilo ve Velkých Pavlovicích na Břeclavsku. Pořadatelé o výsledcích informovali v tiskové zprávě.

Nejzastoupenější odrůdou byla letos mezi vzorky Pálava, následovalo Chardonnay a Ryzlink rýnský. Mezi červenými víny to byla Frankovka. Do letošního ročníku vinaři nejčastěji přihlašovali vína vyrobená z hroznů sklizených v loňském roce, byly to dvě třetiny všech přihlášených vín.