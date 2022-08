BMW Group spustila první testování ve zkušebním polygonu na Sokolovsku

Areál na bývalé výsypce Sokolovské uhelné by měl být plně funkční od poloviny roku 2023 a bude v něm pracovat více než 100 zaměstnanců. První vývojové centrum BMW Group ve střední Evropě vyjde na 300 milionů eur (asi 7,4 miliardy Kč).

Nový vývojový areál u Sokolova disponuje plochou o rozloze 90.000 metrů čtverečních, na níž jsou tři oddělené rozjezdové dráhy. Šestikilometrová dálnice je navržená pro realizaci scénářů autonomní jízdy, jako jsou dálniční nájezdy a sjezdy. Zkušební dálniční okruh má dvojici jízdních pruhů a jeden odstavný pruh, včetně dopravního značení či rovinku o délce více než jeden kilometr. Testovací procedury se řídí z přilehlé řídicí místnosti s dočasnými pracovišti. V plném provozu by mělo na polygonu jezdit až 100 testovacích vozů denně.

Karlovarský kraj si od testovacího polygonu světové značky slibuje přínos zejména v zaměstnanosti, a to i v navazujících servisních službách. „Je to obrovský impulz, co se týče nového odvětví moderních technologií, s vysoce kvalifikovanými pozicemi jak pro obyvatele regionu, tak pro obyvatele nově příchozí,“ řekl karlovarský hejtman Petr Kulhánek (za STAN).