Krejcarová lávka za 70 milionů korun v Sokolově bude hotová až na konci srpna

Radnice už musela řešit tři závažné nedostatky v projektu. „Projektant třeba zapomněl nacenit ocelová lana i na druhé straně. Je to velká položka, kterou budeme po něm vymáhat. Druhou položkou je to, že by se lávka výškově potkávala s parovodem, který je tam už desítky let. Poslední věc je, že na ocelovém napojení z cyklostezky zapomněl navrhnout zábradlí,“ uvedl místostarosta.