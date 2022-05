Na novou fasádu evangelického kostela v Chodově chce město získat dotaci

V plánu je jako první opravit fasádu a střechu věže. „Letos bude šance na získaní dotačních peněz právě na kulturní památky. Byla by škoda o ně nezabojovat, a proto chceme být připraveni i s projektovou dokumentací. Dotace by mohla být až do výše 85 procent,“ řekl starosta Patrik Pizinger (Místní).