O sdílená kola je ve Dvoře Králové zájem, radnice je bude dál dotovat

Na 15 místech si lidé mohou půjčit 50 kol a prvních 15 minut jízdy mají díky dotaci od města zdarma. Zájem o sdílená kola radnice hodnotí jako nadprůměrný. Do 24. června se do systému registrovalo 986 lidí a lidé učinili 3146 výpůjček, z nichž do dotovaných 15 minut připadlo 91 procent z nich.