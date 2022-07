Liberec v rámci sdružených investic počítá pro příští rok s opravou deseti ulic

„Tyto generální opravy jsou to nejlepší, co pro životnost a dlouhodobost našich ulic můžeme udělat. Dopředu domluvíme opravy všech sítí a do nového povrchu se potom na dlouho nebude kopat. Samozřejmě trvá to déle, uzavírky jsou protivné, ale dlouhodobě se to vyplatí,“ řekl náměstek primátora pro technickou správu města a informační technologie Jiří Šolc (Starostové pro Liberecký kraj).