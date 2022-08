Policisté dopravního inspektorátu v Liberci získali moderní zázemí i techniku

Ještě před deseti lety patřily budovy v Pastýřské ulici k nejhorším sídlům policie v republice, od té doby se ale podle Libnara do areálu investovalo kolem 200 milionů korun a další projekty se připravují. „Areál Pastýřská je jeden ze stěžejních areálů krajského ředitelství, v současné době se zpracovává projektová dokumentace na rekonstrukci třetího a čtvrtého podlaží, kompletně je zrekonstruována služba kriminální policie a vyšetřování a čeká nás ještě logistická část areálu,“ řekl krajský policejní náměstek pro ekonomiku Vladimír Libnar. Ročně se podle něj v kraji do policejních budov a služeben dává kolem 50 milionů korun.

Podle vedoucího dopravního inspektorátu Františka Proroka získali policisté kvalitní pracoviště i zázemí. V Česku je 80 dopravních policií, ta liberecká patří podle něj co do počtu řešených nehod do první desítky. Dopravní policie má 33 lidí, do plného stavu chybí podle Proroka dva policisté. Práci policistů při dokumentování dopravních nehod výrazně zrychlí a zpřesní nové vybavení. „Je to přístroj, který nám pomáhá při zaměřování místa dopravních nehod,“ doplnil.