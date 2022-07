Závěr léta bude v Liberci patřit sklu, kraj připravuje Crystal Valley Week

Liberecký kraj je oblíbenou turistickou oblastí, tisíce návštěvníků do něj každoročně míří za přírodou a sportem do Jizerských hor, Krkonoš, Českého ráje nebo k Máchovu jezeru. Ve světě je však unikátní koncentrací sklářské a bižuterní výroby. V kraji je více než 280 firem a živnostníků z oboru. „Přes tři roky pracujeme na Křišťálovém údolí a hledáme, jak do tématu zapojit Liberec. Jezdí sem nejvíce turistů a je pro nás důležité, aby se s tématem seznámili, třeba i díky tomu u nás zůstali déle a zamířili do sklářských provozů,“ doplnila náměstkyně hejtmana Květa Vinklátová (Starostové pro Liberecký kraj).