Bruntálský betlém řezbářů Nedomlelových se rozrostl o novou sekci

Betlém, který čítá přes 220 figur, bude vystaven opět v bruntálském kostele Nanebevzetí Panny Marie. K vidění bude od 25. prosince. ČTK to řekl správce kostela a Karel Peschke z římskokatolické farnosti.

„Nová sekce zachycuje věrnou kopii Klippelova sloupu v Bruntále, u kterého se nachází soubor čtyř vyřezaných figur. Ty tvoří rodinu. Dvě sestry se vkleče modlí a matka se synem stojí,“ řekl Peschke. Figurám řezbář František Nedomlel rozhýbal hlavy a ruce. „Tento soubor jsme umístili do přední části bruntálského betléma mezi sekce hrajících si dětí a darovníků,“ řekl.

Sekci vyřezal Nedomlel z lipového dřeva letos na podzim. „V současnosti se betlém rozkládá na ploše 38 metrů čtverečních a zabírá již celou polovinu kaple svatého Kříže, kde je každoročně o vánočních svátcích vystavován,“ řekl Peschke. Betlém bude pro návštěvníky zpřístupněn od 25. prosince do 1. ledna, každý den od 10:00 do 12:00 a od 13:30 do 17:00.