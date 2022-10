Dopravní podnik Ostrava dál posiluje a modernizuje svoji trolejbusovou flotilu

Stále větší roli hrají v Ostravě takzvané parciální trolejbusy, tedy trolejbusy s bateriemi, které mohou část trasy jet mimo trolejové vedení. ČTK to řekl generální ředitel a předseda představenstva DPO Daniel Morys.

Parciálních trolejbusů jezdí nyní v Ostravě deset. „Od příštího roku to číslo značně naroste až na 28,“ řekl ředitel. Díky tomu, že mohou krátké úseky absolvovat na baterii mimo připojení k elektrické trakci, se zvětšuje akční rádius parciálních trolejbusů. „Dosahujeme tím větší efektivity na našem linkovém vedení,“ řekl ředitel.

Skupina Škoda Transportation dodá podniku v prvním čtvrtletí příštího roku Trolejbusy Škoda T’City. DPO si jich objednal 18 za 203 milionů korun bez DPH. Zkraje roku měl informace, že by první vozy mohly do Ostravy dorazit ještě letos, výrobu ale ovlivnila válka na Ukrajině, která měla dopad na logistické řetězce spojené s dodávkami nových vozů.

„Netýká se to jenom trolejbusů, týká se to i autobusů, elektrobusů, tramvají. Obecně aspoň v těchto oblastech to zaznamenáváme nejčastěji, protože řetězce jsou globalizované,“ řekl Morys. Předpokládá, že větší zpoždění ale dodávka mít nebude.