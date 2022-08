Architekti budou hledat využití pro piaristickou kolej v Lipníku nad Bečvou

„Kolej je prázdná už posledních zhruba 30 let, děláme jen údržbu. Objekt je neskutečně rozsáhlý, má zhruba 170 místností a my pro něho nemáme využití. Zatím všechny pokusy, které jsme činili, se nezdařily. Využili jsme proto výročí 200 let narození Gregora Johanna Mendela, který zde zhruba 1,5 roku chodil do školy, a obrátili se na studenty z Fakulty architektury VUT, kteří pro nás během této akce vytvoří ideové návrhy pro využití objektu,“ řekl starosta Lipníku nad Bečvou Miloslav Přikryl.