V Olomouci začala Letní škola slovanských studií, má rekordní účast

„Zájem o měsíční intenzivní studium češtiny na filozofické fakultě olomoucké univerzity trvá již řadu let a někteří posluchači se k nám hlásí i opakovaně. Svou roli v tom sehrává nejen kvalita naší výuky, jedinečnost místa, samotné město Olomouc, ale i další doprovodný program,“ uvedla ředitelka letní školy Pavla Poláchová.

Z Ukrajiny na školu zamířila čtyřicetičlenná skupina, do 14. srpna se zde bude češtinu učit společně s dalšími zájemci z celého světa. „Nejstaršími studenty letos budou dva devětašedesátiletí pánové z Velké Británie a Nizozemí. Přijeli ale i studenti z USA, Tchaj-wanu, Japonska, Číny či Mexika. Zájem o olomouckou Letní školu slovanských studií je tradičně i mezi cizinci, kteří žijí v České republice, také mezi zaměstnanci a studenty UP, pro něž má FF UP speciální slevy,“ uvedl mluvčí univerzity Egon Havrlant.