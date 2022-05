Zámek v Čechách pod Kosířem se vrátí při Empírovém dni do dob Jane Austenové

Konat se zde bude tradiční Empírový den, který pořádají fanoušci této spisovatelky. Doprovázet ho bude taneční seminář, piknik či empírový ples. Zapojit se mohou i návštěvníci zámku a zámeckého parku, do života románových postav této autorky se mohou vtělit prostřednictvím dobových kostýmů. ČTK o tom informovala Katka Báňová z pořádajícího sdružení Jane Austen CZ.

Empírový den se koná v regionu již od roku 2015. První ročník této akce vznikl v souvislosti s uvedením adaptace románu Jane Austenové Emma v Moravském divadle Olomouc. V posledních letech se Empírový den přesunul do zrekonstruovaného klasicistního zámku v Čechách pod Kosířem. Podle kastelána Romana Váni se řadí k zásadním událostem sezony, v dobových kostýmech na ni míří lidé z celého okolí. „Zájemců o akci bývá každý rok až osm desítek, a sjíždějí se na ni z celé republiky i okolních států,“ uvedla organizátorka akce.

Program začne dopoledne taneční lekcí anglických kontratanců v prostoru u zámecké oranžerie, které poté účastníci mohou využít na plese. Odpoledne si mohou účastníci akce i návštěvníci užít piknik, který je podle pořadatelů příležitostí vyjít si do prostředí zámeckého parku v dobovém oděvu. „Speciálním programem letošního roku bude přehlídka dobové módy. Návštěvníci uvidí průřez dámskou i pánskou empírovou módou z let zhruba 1790 až 1825, a to v denním, vycházkovém či večerním,“ uvedli pořadatelé.