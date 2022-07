Více než půlka vozů MHD v Pardubicích nemá v prostoru pro cestující klimatizaci

Podnik se proto snaží, aby teď plně klimatizované vozy jezdily na linkách co nejvíc. „Upřednostňujeme v létě plně klimatizované vozy, ale vždycky to nejde je dát do provozu, stávají se poruchy, nehody, tak jsou na dílně a nejde je nasadit,“ řekl provozně technický náměstek dopravního podniku Petr Drápalík.