Lesy ČR těží u Černého a Čertova jezera kůrovcové dřevo, doporučují změnu trasy

„Musíme napadené dříví zpracovat, asanovat a z lesa odvézt. Jen tak se brouk nerozšíří a ze zdravých stromů nebudou souše,“ uvedl železnorudský lesní správce Lesů ČR Petr Najman. Přestože je lokalita zejména v létě velmi navštěvovaná turisty, lesníci zatím neuvažují o žádosti adresované státní správě, která by lokalitu kvůli bezpečnosti uzavřela.

„Práce musíme dokončit, to je jasné, ale taky chápeme návštěvníky a věřím, že i oni nás. Je důležité, aby nechodili do míst, kde se těží a kde se pohybují odvozní a další stroje. Jde o bezpečnost, takže doporučuju zvolit jinou trasu,“ doplnil Najman. Práce podle jeho odhadu potrvají v lokalitě do konce září.