Plzeň vybuduje asi za 500 milionů dům pro seniory se 62 lůžky ve čtvrti Slovany

Město v listopadu požádá o dotaci na stavbu z Národního plánu obnovy, která by měla činit 80 milionů. „Teď doděláváme dokumentaci pro stavební povolení a hned poté se bude o povolení žádat, aby se mohlo začít stavět. Čekali jsme trochu na podmínky dotace, protože tam hrála roli taxonomie, tedy energetické úspory a kolik nám povolí lůžek,“ uvedl náměstek primátora David Šlouf (ODS). V aktuálně vyhlášené výzvě už je podle něj dán poměr jedno- a dvoulůžkových pokojů. Bude to tedy 62 lůžek a na ně se musela dokončit projektová dokumentace. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) by mělo o dotaci rozhodnout do šesti měsíců.

Město už má v rozpočtu, tedy ve svém fondu kofinancování dotovaných projektů, schválených 270 milionů korun. „V první polovině příštího roku bychom měli začít stavět domov na zelené louce. Do tří let bude dokončený,“ uvedl náměstek. Podle něj není dotace, vzhledem k její předpokládané výši 80 milionů korun, striktní podmínkou pro zahájení stavby. „Plzeň ten domov potřebuje. Dotace by byla příjemná pomoc, ale já osobně to nemám tak, že se to musí stavět jen za podmínky dotace,“ řekl.