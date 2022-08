Plzeň začala s úpravou cípu Borského parku, vznikne tam nová vstupní brána

„Začínáme příští týden. Hrubou stavbu chceme mít do zimy, kompletně hotovo bude do května příštího roku na zahájení turistické sezony,“ řekl ředitel dodavatelské firmy Silnice Nepomuk Josef Skala. Práce začnou přeložkami sítí.

Jednopodlažní pavilon bude rozdělen na část kavárny s půjčovnou a na část veřejných toalet. Mezi nimi vznikne volný prostor umožňující průchod do parku. Stavba vytvoří jakousi bránu do parku a naváže na cestu. „Budeme hledat nájemce,“ řekl primátor Pavel Šindelář (ODS). Podle něj bývalá konečná dlouhodobě nepůsobila vábně, přístřešky a stánky zmizí.

„Vize vstupní brány do parku přináší elegantní předěl mezi aktivním městem a volnočasovou zónou. Před objektem vznikne ‚meeting point‘, náměstí před vstupem do parku. Navrženo je dlážděné k intenzivnímu využití. Je protikladem parku, tramvajové výstavní točny a kulturní zahrady, které představují klidnější zónu,“ řekl technický ředitel Silnic Lukáš Skala.

Vstupní brána do parku je jedním z projektů, jež zásadně proměňují oblast bývalé konečné tramvaje. Necelý kilometr od ní, u nové točny, město v lednu zprovoznilo velkokapacitní parkoviště typu P+R u dopravního terminálu Kaplířova. Je určeno všem, kteří přijíždějí do Plzně, aby tam odstavili vůz a pro cestu po městě využili MHD. Celodenní stání tam přijde na 60 korun a na parkovací lístek lze jezdit celý den v MHD. Město tam dále do příštího roku vytvoří i zázemí pro řidiče dopravních podniků a linkové dopravy i pro cestující s WC, kavárnou, komerčními prostory i krytými nástupišti. „Vše doplní mobiliář a zeleň, předpokládané náklady činí 30 milionů korun a začít bychom chtěli letos v srpnu,“ řekl vedoucí odboru investic Pavel Grisník.