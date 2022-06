Plzeňský kraj a Dolní Bavorsko dokončily 162 km dlouhou poutní Vintířovu stezku

Česko-německý projekt podle ní zakončila instalace sochy mnicha v životní velikosti od sklářské výtvarnice Vladěny Tesařové, kterou v minulých dnech odhalili v historické sklárně v Anníně. Přeshraniční turistická a poutní cesta tak po třech letech intenzivní práce vstoupila do první oficiální sezony, uvedla Unnaschová.

Stezka začíná v bavorském Niederalteichu, v jehož klášteře sv. Vintíř, německy Günter, působil, a dovede poutníky až do Blatné. Nejdelší etapa je ze Sušice do Horažďovic, nejkratší z Prášil do Hartmanic.