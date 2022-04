Divadlo Na zábradlí oživí Discoland Sylvie, symbol 90. let

Autorské představení režijně-dramaturgického tandemu Petra Erbese a Borise Jedináka má podle tvůrců nabourat pověst klubu, vybudovanou bulvárem a majitelem klubu Ivanem Jonákem. Při přípravě hry dostali prostor lidé, kteří byli s prostředím jednoho ze symbolů 90. let spjati, ale nedostalo se jim tak velkého mediálního prostoru.

„Tématem jsme se začali zabývat zhruba před rokem a od té doby se moje vnímání 90. let hodně proměnilo. Zatímco tehdy jsem měl pocit, že prozkoumáváme celkem neznámé pole, teď mám spíš tendenci vymezit se proti nadměrné fetišizaci doby,“ řekl Erbes.

Text inscenace je koláží rozhovorů vedených se zaměstnanci – kuchařem, barmanem či striptérkou – a návštěvníky Jonákova Discolandu. „Nyní během zkoušení hledáme způsob, jak přetavit dokumentární text do divadelního jazyka. Zjišťujeme, že ještě silnějším tématem, než jakým jsou samotná 90. léta a nově nabytá svoboda, je téma paměti. Ve vzpomínkách na zaniklý hudební klub jsou mnohdy slepá místa nebo se dokonce některé vzpomínky vzájemně popírají a Discoland se tak v inscenaci stává rozostřeným, snovým světem, který nabývá s každým vypravěčem jinou podobu,“ dodal Jedinák.

Odpovědí na otázky, zda se v klubu braly drogy, kdo nechal zabít Ludviku Jonákovou nebo jak to bylo s prostitucí v Discolandu, tak dostanou diváci na Zábradlí několik. Discoland přesto podle tvůrců slibuje podívanou, která skrze lidské příběhy na chvíli diváka přenese do období nespoutané zábavy, hlasité hudby a pofidérních obchodů.

Předrevoluční vyhazovač, vekslák a taxikář Jonák byl známou postavou 90. let. Počátkem dekády otevřel v pražské Libni noční podnik pojmenovaný po jedné ze svých dcer. Discoland Sylvie se brzy stal vyhledávaným místem, kde si podávaly dveře známé osobností té doby. Podnik i jeho majitel byl vděčným námětem pro bulvár.

Jonákova manželka Ludvika prodávala zeleninu ve stánku, kde byla v roce 1994 zastřelena. Najatý vrah byl odsouzen, objednavatelem vraždy byl podle policie Jonák, který se zřejmě obával, aby nepřišel o klub. Držitelkou licence na provoz podniku byla jeho žena, a podle některých svědectví se chtěla dát rozvést a Discoland zavřít. Jonák vinu popíral, v roce 2002 byl po několikaletém řízení odsouzen na 18 let. Odvolací soud v roce 2002 snížil trest na 12 let, vězení Jonák opustil v roce 2014. V roce 2016 ve věku 59 let zemřel.