Městská část Praha 3 chce vytvořit tržiště pro farmářské trhy v parku na Ohradě

Všechny záměry by měla zastřešit studie, která navrhne celkovou koncepci revitalizace parku při zachování co největšího počtu vzrostlých stromů. Městská část by do parku také chtěla umístit WC, dětské herní prvky nebo umělecké dílo. Zlepšit se má i infrastruktura pro cyklisty. Do přípravy zadání studie plánuje radnice zapojit místní obyvatele.