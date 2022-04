Mezinárodní den jazzu v Praze oslaví 30. dubna koncertem na Karlově náměstí

Mezinárodní den jazzu vyhlásila před 12 lety Generální konference UNESCO. Jeho oficiálním partnerem a ambasadorem je hudebník Herbie Hancock a jeho Institute of Jazz. V letošním roce se oslav účastní desítky zemí světa. „Poprvé od covidu máme možnost slavit den jazzu zase 30. dubna, jak to má být. Jestli nás ale něco opravdu těší, je to letošní program - covidem několikrát odložený koncert Hidden Orchestra, premiéra vycházejících hvězd Nubyian Twist nebo Lenka Dusilová s novou kapelou, ve které jsou špičky mladé české jazzové scény,“ uvedl ředitel festivalu Jan Gregar.