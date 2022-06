Ministerstvo zamítlo přestavbu paláce Savarin za deset miliard korun

Praha plánuje do zrekonstruovaných prostor umístit cyklus obrazů Slovanská epopej Alfonse Muchy. Podle podepsané a zastupiteli hlavního města schválené dohody by měly být obrazy po dokončení přestavby v Savarinu vystaveny na 25 let s opcí na prodloužení nájmu na dalších pět let. Město bude Crestylu platit za pronájem prostor, za celkovou dobu pronájmu částka vychází na stovky milionů korun. To kritizovala vnučka slavného malíře Jaroslava Mucha Plocková. Město by podle ní mělo využít vlastní budovu, například rekonstruovaný Průmyslový palác. Nyní jsou plátna vystavena na zámku v Moravském Krumlově, kam je město zapůjčilo do konce roku 2026.