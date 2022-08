Na Výstavišti v Praze si lidé mohou vyzkoušet jízdu samořídícím minibusem

Mluvčí Výstaviště Linda Antony uvedla, že pro jízdu je nutné si předem rezervovat termín na webu. V důsledku rekonstrukcí a akcí na Výstavišti je trasa naprogramována jen ve spodní části areálu. Vstupné je 100 korun pro rodinu, 50 korun pro jednotlivce nad 15 let a 20 korun pro děti od šesti do 15 let. Senioři, handicapovaní a děti do šesti let mají jízdu zdarma. Minibus jezdí denně od 15:00 do 20:00 ve čtvrthodinových intervalech.