Národní divadlo od září zdraží vstupné, letos zaplatí za energie meziročně třikrát víc

„Cena za energie je významným zásahem do rozpočtu první české scény, která proto zvýší ceny vstupného,“ řekl mluvčí ND Tomáš Staněk.

„Operní představení pak plošně podraží od ledna 2023 o přibližně 15 procent. Navyšujeme také počet cenových pásem pro exkluzivní představení,“ dodal mluvčí. Podle on-line prodeje stojí dnes vstupenky na operu v historické budově, třeba na Prodanou nevěstu, od 490 do 1290 korun, za 250 korun lze koupit lístek na stání nebo na místa, kde je hůře vidět na pódiu, na což se při prodeji upozorňuje. Baletní představení stojí od 390 do 1190 korun, za 190 korun k stání, činohra má do první řady lístky za 890 korun, nejlevnější jsou za 350 korun a opět za 190 si lze koupit vstup ke stání či na místa s horší viditelností.

„Za loňský rok ND zaplatilo za energie v součtu přibližně 30 milionů korun. Letos počítáme s částkou o přibližně 50 milionů korun vyšší,“ doplnil. Díky tomu, že se divadlo snaží šetřit energie třeba omezením provozu vzduchotechniky nebo chladicích jednotek, a díky příznivějším klimatickým podmínkám dosáhlo ND úspor proti odhadu z ledna o přibližně 14 procent.

Mluvčí dodal, že ND po covidové pandemii ceny vstupenek nezvedalo. „Naopak jsme pomáhali návratu českých diváků zpět do divadla například formou vstřícných seniorských a juniorských slev. Zahraniční diváky, kteří navštěvují zejména operní a baletní představení, se z důvodu dosud neobnoveného světového turismu, ekonomické krize a válečného konfliktu na Ukrajině, stále nepodařilo do hledišť divadel vrátit v původním množství,“ uvedl.

Jak a zda budou zvyšovat ceny další divadla a jiná kulturní zařízení zřejmě ukáže až přicházející sezona. Ceny ale zvyšují již někteří pořadatelé festivalů, kteří prodávají vstupenky na příští rok. Festival Colours of Ostrava, na který letos mohli přijít návštěvníci se vstupenkami zakoupenými před pandemií, zdraží základní čtyřdenní vstupné o 900 korun. Festival se dva roky kvůli pandemii nekonal a lidé mohli letos uplatnit vstupenku koupenou na rok 2020 za 2390 korun. Příští rok bude stejná vstupenka stát 3290 korun, řekl za pořadatele Jiří Sedlák. Do ceny se podle něj promítají ceny vstupů, vstupenka je však proti obdobným akcím v zahraničí stále za nižší cenu.

„Diskusi o cenách vstupenek na Svět knihy jsme vedli, ale rozhodli jsme se vstup na literární svátek letos nezdražovat. Jednodenní vstupenka pro dospělého u nás stojí 140 korun, zvýhodněná pak 70 korun. Je však možné, že nás k mírnému zdražení inflace dovede příští rok, ale budeme dělat vše proto, aby festival zůstal dostupný úplně všem,“ řekl Radovan Auer, ředitel festivalu Svět knihy Praha. Na něj během čtyř dnů přišlo rekordních 55 000 lidí.

Státní památky v letošní turistické sezoně zdražily vstupné o deset až o 30 korun. Národní památkový ústav (NPÚ), který stovku státních hradů, zámků a dalších objektů spravuje, to zdůvodnil nižšími výnosy z návštěvnosti během dvou pandemických let i růstem cen energií. Snížily se zároveň ceny vstupného pro děti a mladé lidi do 24 let.