Praha připravuje dokument zabývající se rozvojem MHD do roku 2032

Do poslední verze byly nově zařazeny projekty, které v něm původně nebyly. Jedná se například o stavbu tramvajových tratí z Vinohradské ulice na Václavské náměstí, z Kobylis do Bohnic, z nákladového nádraží Žižkov na Jarov nebo z Motola na Vypich. Dokument zahrnuje rovněž stavbu nové stanice metra B Depo Zličín a již zahájenou stavbu metra D z Pankráce do Písnice. Materiál se zabývá také vznikem dvou trolejbusových linek, rozvojem příměstské železnice a stavbou lanovky z Podbaby do Honic.