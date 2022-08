Pražská výstava představí obrazové rámy jako umělecké objekty

Podle autora, galeristy a sběratele Tomáše Hejtmánka, bude první velkou podobnou výstavou v Česku, zatímco v zahraničí se již podobné přehlídky konaly ve slavných muzeích a galeriích. ČTK o výstavě, která potrvá od 9. září do 16. října, informovala za pořadatele Jana Bryndová.

„Cílem výstavy je přiblížit veřejnosti nádheru i význam rámařského řemesla od renesance až po ukázky moderních rámů do 50. let minulého století,“ uvedl Hejtmánek, který sám rámy sbírá od svých 17 let, první koupil v 90. letech. „Jde o veliký renesanční rám vytvořený okolo roku 1500. Vlastnil ho Josef Kotrba, restaurátor a věhlasný rámař. Jeho ateliér jsem tehdy často navštěvoval, abych se mu mohl dívat pod ruce,“ připomněl s tím, že na výstavě půjde o jediný rám, který nebude prodejný.