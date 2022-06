Pražské letiště opět hledá novou taxislužbu. Zákazníci budou znát cenu předem

Nový provozovatel by měl začít na letišti působit na jaře příštího roku. Letiště Praha o tom dnes informovalo ČTK. Dosud provozují smluvní taxislužbu na letišti společnosti TAXI Praha a FIX.

Provozovatel bude muset podle podmínek soutěže před každou jízdou stanovit konečnou cenu, kterou vypočítá jeho software. Výsledná cena jízdného pak nesmí překročit dohodnutou cenu, a to ani při změně trasy nebo čekání v zácpě.

Vítězná taxislužba bude muset zároveň garantovat požadovanou kvalitu služeb a bezpečnosti, vozový park se stářím maximálně do tří let, reprezentativní chování řidičů, kteří by měli mít alespoň základní znalost angličtiny a plynulou češtinu. Platba pak bude vždy možná i bezhotovostně. Provozovatel také bude muset udržovat dostatečný počet dostupných vozů na letišti podle aktuální poptávky a zajistit i vozy pro handicapované cestující nebo rodiny s dětmi.