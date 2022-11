Senioři budou mít do konce roku vstup na Pražský hrad zdarma

Bezplatný vstup budou mít senioři do základního návštěvnického okruhu a do expozice o historii Pražského hradu. „Vstup pro návštěvníky od 70 let včetně zdarma zahrnuje Starý královský palác, katedrálu sv. Víta, Zlatou uličku a Baziliku sv. Jiří. Součástí je i stálá výstava Příběh Pražského hradu s řadou vzácných a originálních exponátů,“ oznámil Jan Novák z KPR, který je pověřen řízením Správy Pražského hradu.

„Pro volný vstup stačí, když v pokladnách Pražského hradu předloží platný doklad s datem narození a obdrží bezplatnou vstupenku,“ doplnil Novák, co senioři pro vstup zdarma potřebují. Zadarmo mohou dlouhodobě na Hrad děti ve věku do šesti let a handicapovaní s průkazy ZTP a ZTP/P.

Běžné vstupné do prohlídkových okruhů Hradu stojí 250 korun a vstupné do expozice Příběh Pražského hradu 150 korun. Slevu na vstupenky má mládež od šesti do 16 let, studenti do 26 let a senioři od 65 let.