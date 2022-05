Sochy na Čechově mostu v Praze budou moci chrlit vodu a oheň, ukázal průzkum

Kamery odhalily v sochách světlonošek původní rozvody plynu. Kvůli případnému zprovoznění technologií se sochy budou muset opravovat. Most byl zprovozněn v roce 1908.

Nyní průzkum ukázal, že v sochách, které mají podobu ženských světlonošů, jsou části původních rozvodů plynu. Potrubí je umístěno v části ramen soch a podle Jílka jsou rozvody poměrně zachovalé. Naopak ve vnitřní části hyder se vodovodní potrubí najít nepodařilo. Obnovení rozvodů, které umožní efekty z doby, kdy most přes Vltavu vznikal, je ale možné. Umožní to to, že u obou typů soch jsou jejich vnitřní části volně přístupné a průchozí, dodal Jílek.