V Česku by v příštím roce mohly začít fungovat výdejny potravinové pomoci

„Připravujeme s ministerstvem práce projekt výdejen, který by posílil distribuční síť,“ uvedla Láchová. Podle ní by díky pravidelným výdejním místům byla pomoc dostupnější a výdejny by odlehčily i sociálním pracovníkům či organizacím, které nemají dostatek místa a podmínky pro skladování. Cílem je, aby za první rok začaly fungovat aspoň čtyři pětiny plánovaných 150 výdejen. Všechna místa by pak mohla vydat až 180.000 balíčků potřebným.