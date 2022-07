V Praze se zatím nestaví obecní byty, vedení města to chce změnit

V Praze se zatím nestaví obecní byty, vedení města to chce změnit

Praha v posledních dekádách prakticky nestaví obecní byty, současné vedení magistrátu to chce změnit. V tomto volebním období schválilo strategii, podle které by mělo město do roku 2030 stavět alespoň 500 nájemních bytů ročně.