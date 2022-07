V pražském Foru Karlín dnes vystoupí britský soulový muzikant Kiwanuka

Vstupenky zakoupené do Lucerna Music Baru, odkud byl koncert pro velký zájem přeložen, platí i do Karlína. Sál pořadatelé otevřou v 18:30, Kiwanuka by měl na pódium dorazit ve 20:30.

Nahrávka následovala po desce Love & Hate, která vyšla v červenci 2016 a získala nadšené recenze i první místo v albové hitparádě. „Minulé album bylo hodně introspektivní a fungovalo nejspíš jako terapie. Tohle je víc o jakémsi pocitu spokojenosti, kým jsem, a o tom, co chci vlastně říct. Jak zůstat pevný a přijít s výzvou pro sebe i posluchače. Je to deska o přijetí sama sebe, ale triumfálněji než jen melancholicky. Je to album, které zkoumá, co dnes znamená být lidskou bytostí,“ uvedl ke své nahrávce.