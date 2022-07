Dokument o herci Jiřím Krampolovi Život je sranda bude mít premiéru 1. září

Snímek se skládá z řady filmových scének, ve kterých s Krampolem o životě hovoří herečka Kateřina Bláhová. Konverzace vedou na místech, která mají spojitost s jeho životem. „Je to hraný dokument, ve kterém hraju v podstatě sám sebe. Jedná se o kaleidoskop toho, co jsem v životě natočil v televizi, ve filmu i v rozhlase. K tomu mluví řada lidí jako třeba pan Jiří Suchý, Uršula Kluková nebo Karlos Vémola. Máme tam krásný klip s Natálkou (Grossovou), který natočil Miloš Schmiedberger, a ještě tam spolu vedeme rozhovor o mladé a staré generaci,“ řekl Krampol.

Producentka Veronika Kuželková i režisér Kovář uvedli, že díky natáčení poznali dabéra charismatických drsňáků a divadelního komika z jiné stránky. „Líbilo se mi, že je to téma, které jsem nikdy nedělal, natočit něco, aby to bylo vtipné, není jenom tak. Bude to snad veselé i dojemné, objevili jsme i věci, o kterých jsme nevěděli,“ podotkl režisér Kovář. Scénárista, režisér a kameraman Kovář kolem roku 2012 začal natáčet krátké spoty a mezi lety 2013 a 2017 se věnoval režii a natočil řadu krátkometrážních filmů. V roce 2018 založil vlastní produkci, která od svého vzniku vyprodukovala několik dokumentárních filmů, reklam a hudebních videoklipů. Jeho velkým projektem je celovečerní hraný film Čarostřelkyně z období 2. světové války, na kterém pracuje od roku 2018 do současnosti.