Oprava tahu I/2 mezi částí Kutné Hory Malín a Novými Dvory začne v neděli

Spuštění prací umožní zhotoviteli udělat opravu na průtahu Malínem až po most přes silnici I/38, včetně jedné větve mimoúrovňové křižovatky, do začátku období zimní údržby. „V mezidobí plánujme v rámci výstavby obchvatu Církvice na I/38 uvést do provozu most přes železniční trať na přeložené silnici III/03321, a tím otevřít tuto komunikaci ve směru na Kutnou Horu,“ doplnil Buček. Podle něj jsou na konci srpna na mostě naplánované zátěžové zkoušky a připravuje se brzké uvedení do provozu.