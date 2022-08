U zámku Veltrusy po povodních odbahňují rybníky či mění podoby mostků

Povodeň na Vltavě v roce 2002 zasáhla ve Veltrusích celý areál a napáchala tam škody řádově za 200 milionů korun. Další velké škody v parku napáchala vichřice o rok později, areál pak postihly záplavy i v roce 2013. Celkově investice do areálu přesáhly zhruba 300 milionů korun.

„Preventivní ochrana proti škodám, které by mohly v budoucnu způsobit povodně, má okamžitou, střednědobou a dlouhodobou rovinu,“ uvedla mluvčí. K okamžité patří cvičení a nácviky režimových opatření, která jsou v režii správy zámku. „Součástí tohoto typu opatření je třeba i pořízení a využití techniky. Jedním z příkladů v těchto dnech je například náhrada dosluhujícího terénního automobilu s určitou schopností brodivosti za novější,“ dodala.

Střednědobá opatření uplatňuje NPÚ při opravách a obnově. Za posledních deset let se podle mluvčí při 18 investičních akcích zohledňovala ochrana proti povodním či snížení škod při nich. Zvětšila se třeba odbahněním kapacita Mlýnského potoka, aby při povodni koryto pobralo více vody. Ostatní objekty se upravují tak, aby lépe odolávaly povodni. Provozy jako třeba zahradnictví se postupně přesouvají do vyšších poloh.

Mostky byly nově postaveny tak, aby se zvýšila hladina vody, která pod nimi může protéct, proto je řada z nich vyklenuta do oblouku, na jiných jsou zvedací lávky. „Tam, kde to nebylo možné, například u mostu u Carlotiny kapličky, byl pro ochranu mostu upraven sousedící profil komunikace tak, aby při povodni přepadem nasměroval proud vody nesoucí kmeny stromů a podobně mimo vlastní těleso mostu,“ popsala mluvčí. Bílý most byl nově dimenzován pro evakuaci zahradní techniky, tedy aby unesl třeba i traktor, protože bude s ohledem na svoji výšku mostovky posledním zaplavovaným mostem.