Dostavba rumburské nemocnice začne zřejmě na přelomu letošního roku

Nemocnice se v minulosti potýkala s nedostatkem personálu. Podle jejího ředitele Michala Tichého se daří situaci stabilizovat. „Netrpíme akutním nedostatkem nelékařských profesí s výjimkou specializovaných odborností, které se nám daří saturovat díky stipendijnímu programu,“ sdělil ČTK ředitel. Na pozici radiologický asistent tak letos podle něj nastupuje absolventka vysoké školy na Slovensku. Stabilizované je i chirurgické oddělení, kde se podařilo nahradit odcházejícího primáře a další dva lékaři nastoupili. „Dětské oddělení je stabilní, ale primář se blíží k důchodovému věku a bude dobré mít někoho, kdo to po něm převezme,“ uvedl Tichý.

Na dnešním setkání zástupců společnosti a kraje byli také starostové. „Úplný dostatek lékařů tam není, ale ta jednání s lékaři, co slýcháme, jsou pozitivní a personál přichází do nemocnice,“ uvedl starosta Dolní Poustevny Robert Holec (STAN). Investice do nemocnice jsou podle něj důležité k tomu, aby přicházeli další lékaři. Podotkl, že se daří přilákat lékaře také díky tomu, že některé samosprávy ve Šluknovském výběžku nabízí doktorům stavební parcely.