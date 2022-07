Práce na bourání pavlačových domů v proslulé Matiční ulici v Ústí začaly

Úředníci z magistrátu, pracovníci stavební firmy a strážníci se v Matiční sešli dnes ráno. Městská policie vykázala z jednoho objektu muže a ženu, kteří beze slov s taškou v ruce opustili místo. Ve druhém nelegálně do dnešního dne pobývali také dva lidé. Po jejich odchodu firma uzavřela oplocení. „Dneska začínáme s rozebíráním krovů, až začne demolice, znovu vyzveme městskou policii, aby domy prošla. Naší snahou bude zbourat co nejrychleji co největší část domu, který už je staticky narušen,“ řekl Martin Graupner, stavbyvedoucí z firmy Pohl.

Keramický plot vysoký 1,8 metru nakonec stál jen od 13. října do 24. listopadu 1999. Novinářské štáby z celého světa v té době přijížděly do Ústí nad Labem. „Pokud se mě někdo ptá, zda bychom postupovali stejně, říkám, že ano. Protože ti lidé tady trpěli, měli jsme několik petic na porušování nočního klidu, nepořádku. Takže jsme se jim snažili pomoct. Starý rezavý plot jsme vyměnili za takový, který tlumil hluk a nepořádek,“ uvedl Tošovský. „Byla to doba velice hektická. Byli jsme osočováni z xenofobie, rasismu a přitom jsme měli jen zájem pomoci lidem, kteří potřebovali vstát ráno do práce. Naproti nim tehdy bydlelo 140 lidí, kteří do noci slavili, děti pobíhaly na ulici a odpadky se hromadily všude kolem,“ řekl. „Myslím, že mi to (dění okolo Matiční) sebralo pár let života. Ten tlak si nikdo neumí představit,“ uvedl.