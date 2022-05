Bernard otevře nové návštěvnické centrum s rozhlednou kolem komína 1. června

Odhadovat počty návštěvníků je teď podle Bernarda hádání z křišťálové koule. Podotkl, že původním záměrem bylo přivést do Humpolce i zájezdy turistů z Asie, které jezdily z Budapešti a Vídně do Prahy, což v této době není možné. „Na druhé straně jsem přesvědčen, že Češi, Slováci, okolní národy budou chtít mít taková zajímavá místa k návštěvě,“ řekl.

Ochoz rozhledny je ve výšce 33 metrů, okolo komína vede 189 schodů. V sobotu ale bude rozhledna otevřená jen do 13:00 a v neděli a o svátcích zůstane zavřená. „Chceme zachovat našim sousedům v okolí určitou míru soukromí, aby jim tam návštěvníci rozhledny nekoukali do zahrad,“ řekl Bernard.

Výhledově by pivovar chtěl postavit další kvasné a ležácké tanky na ploše asi 700 metrů čtverečních, které mu zbývají. To je ale podle Bernarda podmíněné změnou územního plánu. První studie se městskému zastupitelstvu nelíbila. Pivovar proto oslovil architekta Josefa Pleskota, který tam vymyslel střešní zahrady. Tento návrh zatím firma na radnici nedala. „Je to v plánu, chceme to udělat. Uvidíme, co přinese budoucnost,“ řekl Bernard.